Источник: гендиректором «Химок» станет экс-заместитель Терюшкова в Минспорта Подмосковья

Новым генеральным директором футбольного клуба «Химки» станет Николай Оленев. Функционер уже принимает дела и знакомится с персоналом подмосковной команды, информирует «Матч ТВ».

Согласно сведениям источника, Оленев вступит в должность 10 сентября. Ранее действующий гендиректор клуба Дмитрий Ульянов подтвердил информацию о своей отставке и заявил, что занимается передачей дел преемнику.

Стоит отметить, что Оленев был заместителем министра спорта Подмосковья. В то время ведомством руководил Роман Терюшков, ныне являющийся членом наблюдательного совета «Химок».

Напомним, «Чемпионат» сообщал, что кандидатами на пост гендиректора «Химок» вместо Дмитрия Ульянова являются Владимир Габулов и Александр Зайцев, которые ранее уже занимали эту должность.