Тони Кроос: люди видят, как Роналду едет на «Феррари», но не видят, как он пашет

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, с которым они вместе играли за испанский клуб.



«Я могу рассказать, как много работал Роналду, чтобы оказаться на вершине. Люди видят, как он играет по выходным, а потом едет домой на «Феррари». Его фото украшают огромные билборды. Но люди не видят, как он вкалывает каждый день, чтобы оставаться на таком высоком уровне, чтобы становиться лучше.



Смотрите не на его внешний вид, а на игру и форму. Сколько он работает каждый день, на базе, дома, сидит на своей диете. И это происходит в 37 лет!



Криштиану добился таких высот, потому что он невероятно много трудится. Он просто пашет как лошадь. Только так можно добраться до такого уровня», — цитирует Крооса Madrid Universal.

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