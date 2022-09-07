Пиоли: ничья с «Зальцбургом» — хороший результат

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». Команды сыграли со счётом 1:1, они выступают в группе Е.
«Мы могли бы сыграть лучше. Ничья с «Зальцбургом» — хороший результат и хорошая игра, но мы не показали свой максимум. Команда не удовлетворена игрой. Нам не хватало скорости в наращивании, они хорошо начали, мы отбивались до конца, но нам чего-то не хватало, чтобы выиграть», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.
После первого игрового дня в группе E лидирует загребское «Динамо», которое сегодня обыграло дома «Челси» со счётом 1:0. Второе место делят «Милан» и «Ред Булл Зальцбург» соответственно. Команды заработали по одному очку. «Челси» замыкает турнирную таблицу группы.
- 8 сентября 2022
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
-
04:19
-
04:00
-
03:52
-
03:38