Пиоли: ничья с «Зальцбургом» — хороший результат

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». Команды сыграли со счётом 1:1, они выступают в группе Е.

«Мы могли бы сыграть лучше. Ничья с «Зальцбургом» — хороший результат и хорошая игра, но мы не показали свой максимум. Команда не удовлетворена игрой. Нам не хватало скорости в наращивании, они хорошо начали, мы отбивались до конца, но нам чего-то не хватало, чтобы выиграть», — цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

После первого игрового дня в группе E лидирует загребское «Динамо», которое сегодня обыграло дома «Челси» со счётом 1:0. Второе место делят «Милан» и «Ред Булл Зальцбург» соответственно. Команды заработали по одному очку. «Челси» замыкает турнирную таблицу группы.