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Тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о повреждении Карима Бензема

Тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о повреждении Карима Бензема
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с «Селтиком» (3:0) высказался о состоянии нападающего мадридского клуба Карима Бензема.

«Кажется, беспокоиться не о чем, но нужно дождаться результатов обследования. На первый взгляд повреждение не кажется серьёзным. Мы не знаем, дело в колене или в мышце», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, Бензема был заменён на 30-й минуте еврокубковой встречи из-за повреждения. Футболист испанского клуба покинул поле, прихрамывая. Вместо французского форварда на поле вышел бельгийский нападающий «Реала» Эден Азар, который отметился голом и результативной передачей в матче с «Селтиком».

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