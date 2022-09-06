Бензема заменили в 1-м тайме игры с «Селтиком» из-за травмы
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Сегодня, 6 сентября, проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Селтиком» и мадридским «Реалом». Команды играют на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия). На 30-й минуте нападающий «Королевского клуба» Карим Бензема был заменён. Вместо него на поле появился полузащитник Эден Азар.
Вероятно, замена связана с травмой колена француза. Бензема, прихрамывая, покинул поле. За минуту до этого Фредерико Вальверде принял мяч у линии штрафной соперника, развернулся и пробил с левой ноги — мяч прошёл мимо ближнего угла ворот. На момент написания этой новости счёт в матче не был открыт.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал».
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