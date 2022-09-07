Колосков поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих товарищеских матчах

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о соперниках сборной России по предстоящим товарищеским матчам. Напомним, подопечные Валерия Карпина сыграют с Киргизией и Ираном.
«Что касается соперников, то здесь у нас очень ограниченный выбор в этом смысле. На любой товарищеский матч требуется разрешение Международной федерации футбола. Ясно, что страны из Европы вряд ли будут играть. У меня есть сомнения, что Босния и Герцеговина сыграет такой матч.
Азиатская конфедерация не имеет никакого отношения к УЕФА — это, пожалуй, самый лучший вариант. Конечно, можно ещё южноамериканскую конфедерацию попросить, но слишком тяжёлые перелёты, поэтому в этом нет смысла. Тут всё рядом. Было бы хорошо увидеть нашу команду в деле», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 8 сентября 2022
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