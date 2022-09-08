Левандовски — первый игрок в истории ЛЧ, оформивший хет-трик за три разные команды

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал первым игроком, кто сумел оформить хет-трики в рамках турнира Лиги чемпионов за три разные европейские команды. Об этом сообщает портал Opta Sport.

Памятного события удалось добиться благодаря встрече 1-го тура группового этапа ЛЧ с чешской командой «Виктория Пльзень», в которой каталонцы обыграли соперника со счётом 5:1. Польский нападающий сумел отметиться в этом матче хет-триком, реализовав голевые моменты на 34-й, 48-й и 67-й минутах соответственно.

Ранее Левандовски забивал по три мяча за дортмундскую «Боруссию» (один раз) и за мюнхенскую «Баварию» (четыре раза). Стоить отметить, что для польского нападающего этот хет-трик первый в футболе каталонского клуба.

Реакция футболистов чешской «Виктории Пльзень» на «группу смерти»: