Конте оценил дебют Ришарлисона в Лиге чемпионов. Игрок оформил дубль в матче с «Марселем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов над «Марселем» со счётом 2:0. Также специалист оценил дебют новичка «шпор» Ришарлисона в Лиге чемпионов. Оба гола в матче забил бразилец.

«Я очень хорошо помню, как Ришарлисон подписал контракт с нами и сказал: «Не могу дождаться, когда сыграю в Лиге чемпионов и услышу эту музыку». Когда игрок произносит эти слова, это означает, что у него есть большое желание и великая воля играть.

Вечера Лиги чемпионов особенные. Перед игрой мы поговорили с футболистами, чтобы донести до них, что мы очень ценим их труд в прошлом сезоне, их огромную работу и жертвы, которые принесли все, чтобы мы могли провести этот вечер. Я думаю, что мы должны быть довольны», — цитирует Конте пресс-служба УЕФА.