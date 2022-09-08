Червиченко: уход Абрамовича будет если не закатом, то долговременным падением «Челси»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации в лондонском «Челси» после ухода владельца команды Романа Абрамовича.

«Уход Абрамовича будет если не закатом, то каким-то долговременным падением «Челси». У многих, кто заходил в английские клубы, пытался что-то сделать, ничего не получалось. Сейчас мы видим, как американцы, владеющие «Манчестер Юнайтед», так наладили всё в клубе, что команда никуда не попадает», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее сообщалось, что «Челси» уволил главного тренера Томаса Тухеля после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Об отставке специалист узнал, когда прибыл на тренировку на следующий день после поражения.