Агент Мевли: Миха хотел только в «Спартак». Даже пошёл на понижение зарплаты на 40%

Евгений Новиков, агент словенского защитника Михи Мевли, рассказал о переходе своего клиента в московский «Спартак».



«Мевля изначально не рассматривал Россию. Но сложилось, что в Турции специфичный клуб, чемпионат и люди. Решили, что время что-то менять. Было много вариантов с Дальнего Востока, Катар, Дубай. Когда узнали про интерес «Спартака», Миха сказал, что пойдёт только туда. Ради московского клуба он пошёл на понижение зарплаты на 40%. Это полностью его решение, он уверен в своих силах», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон. Мевля — первый игрок из Словении в истории «Спартака». Ранее Мевля выступал в Российской Премьер-Лиге в составе «Ростова», «Зенита» и «Сочи».

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