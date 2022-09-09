Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Трабзонспором» в меньшинстве

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвёл итоги стартовой игры группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором» (3:2).
«Рад, что мы выиграли со счётом 3:2. Я увидел на поле именно то, что мы обсуждали с ребятами перед игрой. После красной карточки нам пришлось менять тактику, но и индивидуальные действия, и командная игра в нашем исполнении были очень хороши. Мы хотели победить, поэтому и не думали переходить в меньшинстве на оборонительную игру.
На таком уровне каждый матч и каждая победа даются очень непросто, но самое главное, что я увидел то, о чём мы договаривались с футболистами. И наши болельщики поддерживали нас каждую минуту матча. Это многое значило», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».
Хозяева забили уже на пятой минуте (Токмак Нгуен), но на 16-й остались в численном меньшинстве – с поля был удалён Эльдар Чивич. Тем не менее, на исходе получаса игры «Ференцварош» удвоил преимущество – отличился Адама Траоре. На 39-й минуте Макси Гомес отквитал один мяч, но перед перерывом Нгуен с пенальти оформил дубль – 3:1. На 71-й минуте Умут Бозок установил итоговый счёт.
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