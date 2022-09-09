«Милан» удвоил зарплату Сандро Тонали в новом контракте

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали подписал новое соглашение с итальянской командой до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба «Милана» на официальном сайте. Football Italia сообщает, что зарплата 22-летнего футболиста составит € 3 млн — в два раза больше его предыдущей.
«Привет, ребята, я рад продлению моего контракта и продлению моего пребывания в «Милане». Вы знаете, как глубока моя любовь к этим цветам. Я благодарю вас за поддержку, которую вы нам оказываете. С вашей поддержкой мы можем добиться многого», — сказал Тонали.
Тонали стал игроком «Милана» в 2020 году, перейдя из «Брешии» на правах аренды. Спустя год «россонери» выкупили контракт полузащитника, заключив с ним долгосрочный контракт.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства (май, 2022). Видеоролик:
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