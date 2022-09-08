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Восстановление Флоренци из «Милана» займёт пять месяцев

Восстановление Флоренци из «Милана» займёт пять месяцев
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Защитник «Милана» Алессандро Флоренци, получивший травму в матче 4-го тура Серии А с «Сассуоло», был успешно прооперирован. Его восстановление займёт около пяти месяцев, сообщает официальный сайт «россонери».

Флоренци повредил левое подколенное сухожилие, однако не покинул поле в матче с «Сассуоло». Операция была проведена в Финляндии, футболист завтра вернётся в Италию, где начнётся процесс его реабилитации.

31-летний защитник перешёл в «Милан» этим летом из «Ромы». За сборную Италии у Флоренци 49 матчей и два гола. В нынешнем сезоне принял участие в двух играх «россонери».

После пяти туров Серии А сезона-2022/2023 «Милан» с 11 очками занимает третье место. В следующем матче «россонери» сыграют с «Сампдорией» (18-е место, два очка).

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