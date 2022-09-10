Норманн поделился эмоциями от дебюта за московское «Динамо»

Норвежский полузащитник «Динамо» Матиас Норманн оценил свой первый матч в составе новой команды. 9 сентября москвичи уступили «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ со счётом 1:2.
«Конечно, я не люблю проигрывать. Но для первой игры я чувствовал себя на поле неплохо. Очень жду матчей на следующей неделе, когда мы сыграем в Кубке с «Ахматом» и в чемпионате с «Зенитом». Адаптация проходит отлично. Мне всё нравится. Все ребята, тренерский штаб и персонал очень тепло приняли в команде. У меня позитивный настрой», – приводит слова Норманна официальный сайт «Динамо».
Напомним, 6 сентября полузащитник «Ростова» Матиас Норманн перешёл в «Динамо». Соглашение об аренде футболиста подписано сроком на один год. Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». До перехода в «Ростов» в 2018-м Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».
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