«Реал» разгромил «Мальорку» в домашнем матче Примеры

В матче 5-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 мадридский «Реал» принимал «Мальорку». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 35-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Мальорки» Ведат Мурики.
В компенсированное время первого тайма полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сравнял счёт.
На 73-й минуте победный гол забил форвард мадридской команды Винисиус Жуниор.
На 89-й минуте встречи нападающий «Реала» Родриго отправил в ворота «Мальорки» третий мяч. Итоговый счёт в компенсированное время матча установил защитник мадридцев Антонио Рюдигер.
Мадридский «Реал» набрал 15 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Мальорка» (5) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Барселона» (13) и «Вильярреал» (10). Действующий чемпион Испании — мадридский «Реал».
- 11 сентября 2022
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