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«Реал» разгромил «Мальорку» в домашнем матче Примеры

«Реал» разгромил «Мальорку» в домашнем матче Примеры
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В матче 5-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 мадридский «Реал» принимал «Мальорку». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 35-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Мальорки» Ведат Мурики.

В компенсированное время первого тайма полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сравнял счёт.

На 73-й минуте победный гол забил форвард мадридской команды Винисиус Жуниор.

На 89-й минуте встречи нападающий «Реала» Родриго отправил в ворота «Мальорки» третий мяч. Итоговый счёт в компенсированное время матча установил защитник мадридцев Антонио Рюдигер.

Мадридский «Реал» набрал 15 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. «Мальорка» (5) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Барселона» (13) и «Вильярреал» (10). Действующий чемпион Испании — мадридский «Реал».

Испания - Примера. 5-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Муричи – 35'   1:1 Вальверде – 45+3'   2:1 Винисиус Жуниор – 72'   3:1 Родриго – 89'   4:1 Рюдигер – 90+3'
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