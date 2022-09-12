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Семшов — о 8:0 в Петербурге: ничего страшного для «Оренбурга», уровень слишком разный

Семшов — о 8:0 в Петербурге: ничего страшного для «Оренбурга», уровень слишком разный
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на разгромную победу санкт-петербургского клуба в матче 9-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Уровень «Оренбурга» и «Зенита» на данный момент слишком разный, это команды из разных лиг. С такими клубами, как «Зенит» нужно действовать более строго в обороне, не допускать ошибки и пытаться выбегать в контратаку. Уж больно легко «Оренбург» давал петербуржцам выходить в атаку.

Это будет урок для оренбуржцев. Ничего страшного, всё-таки клуб только вышел из Первой лиги, хотя после такого поражения будет морально тяжело. Но нужно делать выводы. «Оренбург» неплохо играет, особенно дома, но тут попали под каток.

В футболе нет такого, что какой-то команде не повезло. Здесь выигрывает сильнейший, и «Оренбург» проиграл этот матч в первые 10 минут. Они немного боязно играли, нервно действовали. С топ-клубами надо играть нагло, где-то жёстко, но в пределах правил. Если ты где-то будешь тушеваться, то с такими клубами ничего не получится», — приводит слова Семшова Metaratings.

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