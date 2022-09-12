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Билялетдинов — о поражении «Спартака» от «Ростова»: может, у команды нет связи с Абаскалем

Билялетдинов — о поражении «Спартака» от «Ростова»: может, у команды нет связи с Абаскалем
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о поражении красно-белых в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги от «Ростова». Игра в Ростове-на-Дону закончилась со счётом 2:4.

«Мне кажется, что красно-белые пока не могут найти баланс. «Спартак» слишком увлекается атакующими действиями, а в обороне, особенно в опорной зоне, есть проблемы.

Связь у Абаскаля с командой? Не могу говорить точно, потому что не нахожусь внутри клуба. Мне кажется, когда у тренерского штаба есть связь с командой, то это всё переходит в долгую историю и футболисты играют хорошо.

А «Спартак» то впечатляет, то нет. Может, у футболистов нет этой связи», – приводит слова Билялетдинова Metaratings.

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