Карпин снова наказал «Спартак». «Ростову» помогли дурацкие «привозы» защитника

9-й тур РПЛ закрылся как надо! «Ростов» и «Спартак» стабильно выдают шоу, и в этот раз исключения не случилось. Шесть голов на двоих — не «Зенит» с «Оренбургом», зато борьба.
Начало матча получилось бодрым. Команды с первых же минут задали высокий темп и обменялись моментами. Правда, со временем скорость игры всё же снизилась. Первого гола пришлось ждать 23 минуты. Зато получилось красиво! Мацей Рыбус подал, Квинси Промес принял и разобрался.
Прямо перед голом Промес получил в бок и вместо празднования пожаловался на боль, но пронесло. Квинси остался в игре.
Преимущество «Спартака» в счёте продержалось недолго. Уже спустя четыре минуты «Ростов» раскатал оборону красно-белых. Дмитрию Полозу хватило одного движения, чтобы Рыбус потерялся в пространстве. 1:1.
Положение «Спартака» перевернулось очень быстро. Команда Гильермо Абаскаля забила первой, а спустя всего 10 минут уже горела. В этот раз себя проявил Даниил Уткин. После «обреза» Даниила Денисова полузащитник «Ростова» получил мяч на линии штрафной и словно рукой положил мяч в девятку.
«Спартак» больше владел мячом и пытался конструировать атаки из глубины, зачастую от самых ворот. Этот подход в итоге и подвёл. В начале второго тайма Рыбус отметился вновь: подсунул мяч Наилю Умярову, тот не сориентировался, и Николай Комличенко вывалился один на один. Оставалось только пробить мимо Александра Селихова — нападающий это и сделал.
Кстати, ассист на Комличенко отдал Уткин — суперсвязка «Ростова» продолжает давать результат.
Ещё одна проблема «Спартака» — игру было элементарно некем усиливать. На скамейке не было ни Шамара Николсона, ни даже Кейта Бальде, который не попал в заявку из-за недомогания. Хотя в матче с «Ростовом», у которого не самая мощная обойма в РПЛ, это слабое оправдание.
«Ростов» — «Спартак» — 4:2
Фото: fc-rostov.ru
На 70-й минуте Рыбус переплюнул предыдущие «достижения» и «привёз» глупейший пенальти. Просто невозможно объяснить, зачем он во время подачи схватил Хорена Байрамяна. Арбитр Сергей Карасёв эпизод увидел и моментально указал на «точку». Лёгкий дубль для Полоза.
Счёт 4:1 не оставил Абаскалю выбора. Тренер «Спартака» снял с игры Рыбуса и выпустил Леона Классена. Замена даже не требует объяснения: хуже, чем при поляке и его дурацких «привозах», быть не могло, так что красно-белые ничем не рисковали.
Удивительно, но четвёртый гол не «прибил» «Спартак», а, скорее, разбудил. Красно-белые пошли вперёд ещё активнее и уже через шесть минут забили. Джикия навесил на Соболева, а тот исполнил чётко.
До последних минут «Спартак» лез вперёд, несмотря на отставание в два мяча. И моменты для голов были: уж Павел Мелёшин точно должен был забивать, когда бил головой без сопротивления. Но молодой нападающий не попал в створ.
«Спартак» по итогу превзошёл «Ростов» по статистике практически во всём. По ударам — 18:10 в пользу красно-белых, в створ — 7:5, владение — 60 процентов против 40. Но есть разница: команда Валерия Карпина идеально наказала соперника и воспользовалась практически всеми ошибками «Спартака». Уж Рыбус этот матч точно запомнит надолго.
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