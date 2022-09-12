Канчельскис: арбитрам РПЛ надо купить по телевизору — пусть дома смотрят матчи, а не судят

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о работе системы VAR в России. По его словам, с введением этой системы судейство в России ухудшилось.



«То, что у нас судьи судят безобразно — это правда. Однозначно. С VAR вообще начали ещё хуже судить. Судьи какими-то перепуганными стали, никто не хочет инициативу брать на себя. Зачем вы тогда выходите судить в центр поля, если боитесь? Вы же главный судья, зачем вы всё время бегаете к этому телевизору? Арбитрам РПЛ надо купить по телевизору — пусть дома смотрят матчи, а не судят», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В нынешнем сезоне представители многих клубов критиковали судейство в РПЛ.