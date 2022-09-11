Андрей Канчельскис: не думаю, что «Зенит» и «Оренбург» сыграли договорняк

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» разгромно обыграл «Оренбург» со счётом 8:0.

«Пропускать восемь мячей — безобразно и стыдно. Не знаю даже, как они готовились к игре. Но как можно так играть, чтобы столько пропускать? Пропускать больше трёх — это катастрофа, а когда ты пропускаешь восемь… Это просто беда. Нельзя так играть. Думаю, что «Оренбург» вышел с мыслью, что им столько не забьют. Подумали, что всё просто будет, но в футболе просто ничего не бывает. «Зенит» забил столько, сколько смог забить. Не думаю, что сыграли договорняк, потому что в нынешней ситуации заниматься такими делами — неправильно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.