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Бояринцев назвал вбросом информацию об интересе к нему со стороны ульяновской «Волги»

Бояринцев назвал вбросом информацию об интересе к нему со стороны ульяновской «Волги»
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что ничего не слышал об интересе к своей кандидатуре ульяновской «Волги». Ранее о возможном назначении специалиста на пост главного тренера клуба Первой лиги сообщил «Матч ТВ».

«Не знаю, откуда эта информация взялась. Впервые слышу об интересе ко мне со стороны «Волги». Вбросы какие-то непонятные.

Был бы этот вариант интересен? Давайте не будем об этом. Зачем говорить о том, чего нет?» — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Последней командой Бояринцева была «Родина». Он вывел московский клуб из ПФЛ в Первую лигу.

В настоящее время «Волгу» возглавляет Ринат Аитов. Команда после девяти туров замыкает таблицу первенства в Первой лиге, набрав четыре очка.

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