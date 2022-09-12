АПЛ перенесла три матча 8-го тура. Один из них — встреча «Челси» и «Ливерпуля»

Английская Премьер-лига вынесла решение о переносе трёх встреч 8-го тура, которые должны были состояться на этих выходных. Об этом лига сообщает на своём официальном сайте.
В списке перенесённых матчей также есть центральная встреча тура между «Челси» и «Ливерпулем», которая должна была состояться в воскресенье, 18 сентября. Также АПЛ перенесла матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед», а также игру «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Кристал Пэлас». Отмечается, что остальные семь встреч состоятся по расписанию.
Напомним, в данный момент в Великобритании готовятся к похоронам недавно скончавшейся королевы Елизаветы II. В связи с подключением к мероприятиям большого количества служб правоохранительных органов власти не гарантировали безопасность во время проведения некоторых встреч, в том числе тех, которые должны были состояться в Лондоне. Ранее стало известно, что встреча Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ, которая должна была состояться в этот четверг, также была перенесена.
Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»:
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