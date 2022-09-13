«Интер» близок к продлению контракта с Шкриньяром, ранее клуб не продал игрока за € 81 млн

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр в ближайшее время может подписать новый контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает L'Interista. Действующее соглашение между сторонами истекает в конце сезона.



По сведениям источника, в летнее трансферное окно «ПСЖ» предлагал за 27-летнего футболиста € 81 млн, но получил отказ. Также Шкриньяром интересовался «Тоттенхэм».

Шкриньяр стал игроком «Интера» летом 2017 года, перейдя из «Сампдории». В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник в шести матчах не отметился результативными действиями. Всего за «Интер» Шкриньяр в 222 встречах забил 11 голов.

В текущем сезоне «Интер» в шести матчах Серии А набрал 12 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.

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