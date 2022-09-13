Йоканович: матч с «Зенитом» будет серьёзным испытанием для «Динамо». Игра всё рассудит

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о предстоящей встрече с «Зенитом» в матче Российской Премьер-Лиги.
«Мы последняя надежда России, чтобы остановить «Зенит»? Это не конец жизни, у них больше времени на подготовку на один день. Для нас это будет серьёзным испытанием. «Зенит» — отличная команда, самая мастеровитая в РПЛ. Наша цель — биться за самые высокие места. Все понимают, что соперник на первом месте, мы его уважаем. Но игра на поле всё рассудит. Очень приятно, что у нас будет возможность проявить себя, дать бой одной из лучших команд РПЛ. Давайте сыграем!» — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Динамо» в девяти матчах набрало 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (23) — на первом месте.
- 13 сентября 2022
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