«Динамо» забило так мало?! Матч с «Ахматом» в Кубке России — аномалия

Перед матчами Лиги чемпионов разминаемся Кубком России! В центральной игре дня во 2-м туре «Динамо» приняло «Ахмат», который всего несколько дней назад расстался с главным тренером Андреем Талалаевым. Сюрприза не случилось.

Команды не стали тратить время на то, чтобы присмотреться друг к другу, и сразу же принялись забивать. Первый гол залетел уже на 10-й минуте. «Ахмат» после розыгрыша от ворот обрезался в центре поля и не успел опустить линию обороны. Подарок для Фёдора Смолова — 1:0.

«Динамо» должно было забивать второй, но вратарь Михаил Опарин не позволил новичку хозяев Муми Нгамалё реализовать выход один на один. Зато «Ахмат» быстро сравнял. Спустя всего семь минут после первого гола Иван Олейников выскочил на ударную позицию и хитро покатил мимо Игоря Лещука.

Два гола для первого тайма — уже неплохо, но случился и третий. На 31-й минуте у «Динамо» прошла комбинация, похожая на ситуацию с первым мячом. Только на этот раз атаку завершал не Смолов, а Ярослав Гладышев. Он обвёл вратаря и закатил в пустые.

«Динамо» могло облегчить себе жизнь ещё в первом тайме. Отличный момент был у Смолова, но передача оказалась неудобной, и Фёдор пробил с нескольких метров недостаточно сильно.

После обилия голов в первом тайме во втором счёт перестал меняться. Хотя моменты были: «Ахмат» остро контратаковал и был близок к тому, чтобы забить вновь. После яркого отрезка от гостей «Динамо» вернулось в игру и продолжило создавать моменты. Явная возможность забить в результате красивой комбинации была у Даниила Лесового, а под конец матча мяч даже прилетел в штангу — пробил Александра Кутицкого.

В самой концовке счёт не изменился только чудом. «Ахмат», которому нужно было любой ценой забить второй, забыл про оборону. «Динамо» раз за разом убегало в шикарные контратаки, выходило два в одного, но всё равно не забило. Ну как?!



Статистика матча красноречива: «Динамо» било больше и на удивление точно (15 ударов, девять — в створ). «Ахмат» суммарно пробил по воротам столько же, сколько соперник в них попал.

«Динамо» — «Ахмат» — 2:1 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Динамо» эти три очка нужны были как воздух. После поражения от «Ростова» в 1-м туре команда Славиши Йокановича сделала то, что и должна была, — победила дома. Теперь в конце сентября «Динамо» ждёт матч с «Оренбургом». Для «Ахмата» же ситуация не поменялась. Три очка у него уже есть (в 1-м туре переиграли «Оренбург»), а в следующем туре грозненская команда примет «Ростов». Учитывая новый формат Кубка России, вся борьба за плей-офф в любом случае ещё впереди.