УЕФА запретил британским клубам исполнять национальный гимн перед матчами Лиги чемпионов

УЕФА отклонил запросы трёх британских клубов на исполнение национального гимна в честь королевы Елизаветы II в преддверии матчей Лиги чемпионов, которые пройдут на территории Великобритании, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «Челси», «Манчестер Сити» и «Рейнджерс» обратились в УЕФА с такой просьбой на прошлой неделе после известий о смерти королевы. Организация отклонила запросы, чтобы сохранить сдержанную атмосферу. Отмечается, что «Рейнджерс» готов ослушаться УЕФА и исполнить национальный гимн после минуты молчания в память о королеве.
Ранее матч «Рейнджерс» с «Наполи» был перенесён с 13 на 14 сентября. Причиной переноса игры стали ограниченные ресурсы полиции в связи с траурными мероприятиями перед похоронами Елизаветы II. Болельщики «Наполи» не будут допущены на стадион «Айброкс» в Глазго (Шотландия).
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