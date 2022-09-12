Тренер «Тоттенхэма» Конте выразил свои соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» выразил свои соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.
«То, что произошло за последние несколько дней в Англии, — это нечто экстраординарное. К сожалению, королева умерла. Честно говоря, в четверг нам всем было грустно, потому что мы говорим о человеке, чьи заслуги перед страной были выдающимися. Я думаю, что в данный момент в стране царит большая печаль по этому поводу, и я живу в такой атмосфере в Лондоне.
Я хочу выразить соболезнования от себя, от клуба, от игроков королевской семье. Но футбол должен идти дальше, и мы это сделаем. Но я думаю, что Премьер-лига приняла важное решение прекратить футбол и проявить уважение к смерти королевы», — цитирует слова Конте издание The Telegraph.
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