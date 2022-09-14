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Ал. Мостовой: убери из «Зенита» костяк иностранцев — все команды в РПЛ становятся равными

Ал. Мостовой: убери из «Зенита» костяк иностранцев — все команды в РПЛ становятся равными
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» от самарских «Крыльев Советов» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Конечно, я удивлён результатом. Однако лишний раз убеждаюсь, что убери из «Зенита» костяк иностранцев — все команды в РПЛ становятся равными. Сегодня мы лишний раз убедились.

«Крылья» — молодцы. Они бежали, создавали моменты. Смогли бы они так сыграть, если бы все у «Зенита» играли?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в прошлом туре группового этапа Кубка России самарские «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» со счётом 0:1, а санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в матче с «Факелом» (2:0).

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