Ал. Мостовой: убери из «Зенита» костяк иностранцев — все команды в РПЛ становятся равными
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» от самарских «Крыльев Советов» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.
«Конечно, я удивлён результатом. Однако лишний раз убеждаюсь, что убери из «Зенита» костяк иностранцев — все команды в РПЛ становятся равными. Сегодня мы лишний раз убедились.
«Крылья» — молодцы. Они бежали, создавали моменты. Смогли бы они так сыграть, если бы все у «Зенита» играли?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в прошлом туре группового этапа Кубка России самарские «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» со счётом 0:1, а санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в матче с «Факелом» (2:0).
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