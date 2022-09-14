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«Ювентус» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов, дома уступив «Бенфике»

«Ювентус» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов, дома уступив «Бенфике»
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Сегодня, 14 сентября, прошёл матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и лиссабонской «Бенфикой». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу португальского клуба.

«Ювентус» быстро распечатал ворота соперника, забив уже на четвёртой минуте. За «старую синьору» отличился поляк Аркадиуш Милик, однако гости ответили на один мяч соперника своими двумя. Под конец первого тайма Жоау Мариу сравнял счёт, а в начале второго отрезка игры бразилец Давид Нерес вывел гостей вперёд.

Для «Ювентуса» это поражение стало вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Туринская команда в предыдущем туре уступила «ПСЖ» (1:2). Лиссабонская «Бенфика» же набрала шесть очков из шести возможных за два матча, в начале турнира переиграв «Маккаби» из Хайфы — 2:0.

Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур
14 сентября 2022, среда. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Милик – 4'   1:1 Мариу – 43' (пен)   1:2 Нерес – 55'
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