Экс-защитник сборной России Рауш рассказал, почему завершил карьеру в 32 года

Бывший защитник ряда немецких клубов, московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш ответил, почему в 32 года принял решение завершить профессиональную карьеру.



«В последние три года у меня пошли проблемы со спиной – грыжи. С первой я справился, а вот вторая была намного неприятнее. Из-за неё не мог играть на том уровне, который демонстрировал в лучшие годы. Если бы не все эти проблемы, с удовольствием поиграл бы ещё. Но сейчас решил, что здоровье – главное.



Проблемы начались еще в последнем сезоне за «Динамо». После каждой жёсткой тренировки или товарищеского матча я натурально страдал. Терпеть было невозможно. Но всё ещё надеялся поиграть на высоком уровне: так уже после России возник вариант с «Нюрнбергом». Меня брали под основу, но приехал в Германию, начал набирать форму – и вновь обострение. Были периоды, когда за месяц проводил всего две нормальные тренировки, после которых опять отправлялся на лечение. И так несколько раз. Уже к середине сезона понял: нужно завязывать с игровой карьерой и двигаться дальше», – приводит слова Рауша Sport24.

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