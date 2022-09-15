Экс-защитник сборной России Рауш рассказал, почему завершил карьеру в 32 года

Бывший защитник ряда немецких клубов, московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш ответил, почему в 32 года принял решение завершить профессиональную карьеру.
«В последние три года у меня пошли проблемы со спиной – грыжи. С первой я справился, а вот вторая была намного неприятнее. Из-за неё не мог играть на том уровне, который демонстрировал в лучшие годы. Если бы не все эти проблемы, с удовольствием поиграл бы ещё. Но сейчас решил, что здоровье – главное.
Проблемы начались еще в последнем сезоне за «Динамо». После каждой жёсткой тренировки или товарищеского матча я натурально страдал. Терпеть было невозможно. Но всё ещё надеялся поиграть на высоком уровне: так уже после России возник вариант с «Нюрнбергом». Меня брали под основу, но приехал в Германию, начал набирать форму – и вновь обострение. Были периоды, когда за месяц проводил всего две нормальные тренировки, после которых опять отправлялся на лечение. И так несколько раз. Уже к середине сезона понял: нужно завязывать с игровой карьерой и двигаться дальше», – приводит слова Рауша Sport24.
- 15 сентября 2022
-
04:43
-
04:40
-
04:29
-
04:25
-
04:07
-
04:07
-
03:50
-
03:47
-
03:41
-
03:32
-
03:25
-
03:21
-
03:06
-
03:03
-
02:51
-
02:47
-
02:40
-
02:28
-
02:09
-
02:06
-
02:02
-
01:46
-
01:43
-
01:28
-
01:13
-
01:11
-
00:55
-
00:54
-
00:49
-
00:49
-
00:43
-
00:30
-
00:29
-
00:25
-
00:02