Экс-тренер молодёжной сборной России рассказал о жалобах на себя в РФС со стороны агента

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о жалобах на себя в Российский футбольный союз со стороны футбольного агента. Он рассказал, что в РФС поступало официальное письмо с претензиями о том, что специалист вызывает не тех футболистов.
«На меня писали письма президенту РФС. Жаловались, что я не вызываю очень перспективных, талантливых, с их точки зрения, исполнителей, а делаю ставку на других футболистов. Это было официальное письмо президенту РФС от одного агента, в котором утверждалось, что я использую не тех игроков, которых надо, ориентируясь на какие-то свои умозаключения. После двух финалов чемпионата Европы это прекратилось», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 15 сентября 2022
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