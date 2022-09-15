«На меня писали письма». Почему тренер «золотой» сборной России неугоден в РПЛ

За последние 30 лет только два российских тренера заводили сборные страны на европейские пьедесталы. Игорь Колыванов выиграл юношеский Евро в 2006-м, а Дмитрий Хомуха взял золото с серебром в середине 2010-х. Теперь оба — во второй лиге, лидеры в своих группах. Но если Колыванов хотя бы поработал в РПЛ, то Хомуха даже в ФНЛ не бывал!

Как так получилось, что самый успешный «молодёжный» тренер России до 53 лет вообще не был востребован дома на клубном уровне? Сейчас поймёте. А заодно узнаете:

Ждать ли «Калугу» в первом дивизионе

— Неожиданно было обнаружить вас во Второй лиге. Как попали в «Калугу»?

— После отстранения российских команд от международных турниров мотивации продолжать работу в РФС практически не осталось, и я откликнулся на предложение «Калуги».



— Какой вы нашли Вторую лигу? Плюсы, минусы?

— Во многом ожидания подтвердились. Всё-таки, работая в сборных, мы общались с широким кругом людей и общее представление о второй лиге имели. Особенность нашей группы — присутствие двух дальневосточных команд. Это перелёт 8,5 часа, разница во времени — почти столько же. Такие выезды отнимают массу энергии и сил.



— Летали через Москву?

— Ну конечно. 3,5-4 часа добирались на автобусе до Москвы и оттуда на самолёте 8,5 часа. Из-за замены газона в Хабаровске пришлось лететь даже дальше — в Южно-Сахалинск. А оттуда — во Владивосток, на игру с местным «Динамо».



— Подзабыли уже, что это такое?

— В тренерской карьере столь долгих перелётов ещё не было. Раньше только футболистом летал на Дальний Восток.



— Судя по четырём набранным очкам, команда с испытанием справилась.

— Да, но это потребовало значительных усилий. В силу экономической составляющей мы не могли взять всех футболистов на выезд. Ограничились 18 игроками с двумя вратарями. Приоритет отдавался людям, способным сыграть не на одной, а хотя бы на двух позициях.



— «Калуга» всерьёз настроена на подъём в первый дивизион?

— Такой задачи перед нами не стоит. Говорить, что мы готовимся к повышению в классе, наверное, преждевременно. Для этого нужны серьёзные инфраструктурные изменения в Калуге — и, прежде всего, стадион соответствующего уровня, чтобы пройти лицензирование. Если эти вопросы будут решены, можно будет ставить задачу выхода.



— Какая сейчас ситуация со стадионом?

— Мы используем площадку «Наследие чемпионата мира», рассчитанную всего на 700 зрителей. Она и регламенту Второй лиги еле-еле соответствует — про Первую и говорить не приходится. На основной арене ведутся ремонтные работы на трибунах, качество поля не соответствует требованиям лицензирования. Если перестелят газон, возможно, стадион и можно будет заявить на первый дивизион. Но для этого необходим ещё ряд инфраструктурных изменений — парковки и т. д. Список достаточно обширный.



— Народ на футбол ходит?

— Вместимость арены у нас небольшая, но заполняемость почти всегда 100-процентная. Как мне сказали, такой атмосферы на футболе в Калуге давно не было.



— Сами удивлены столь бодрым стартом «Калуги» в сезоне?

— Назвать его неожиданным не могу. Мы стремились к этому и идём от матча к матчу. Понимали, что будут и сложности. Ребята не раз проявляли волевые качества и за счёт характера вытаскивали матчи. Но формула турнира такая, что первое локальное место ещё ничего не значит. Весной лучшие команды двух групп объединятся, и в зачёт пойдут только «золотые» очки — против команд из первой шестёрки. А по ним мы сейчас уступаем «Соколу».

— Как в целом футбол в глубинке, загибается?

— Не везде. Несколько команд имеют хорошую инфраструктуру, вполне достойные стадионы. Но есть и клубы, испытывающие серьёзные финансовые сложности.

Кто и почему жаловался на Хомуху президенту РФС

— «Калуга» — всего второй ваш клубный тренерский проект, а в России — вообще первый. Почему так?

— Потому что так устроен наш российский футбол.



— Расшифруете?

— Я думаю, все понимают: для меня моя независимость как тренера является определяющей. А сегодня наш тренерский цех не всегда независим в принятии своих решений. Поэтому в российском футболе и появилось выражение «завести тренера». Меня никто никуда не заводит. Видимо, по этой причине ко мне и нет интереса.



— С агентами дружбы не водите?

— В бытность моей работы в РФС именно это и было определяющим. Для меня спортивная составляющая всегда была в приоритете. И никто не мог мне указывать: кто будет играть, как и что я должен делать. С тем же посылом я пришёл в «Калугу».



— А попытки указывать были?

— Несомненно, я встречался, разговаривал с людьми. Были обозначены направления, которые меня сразу не устраивали. Поэтому я и не соглашался на работу.

Тренерский штаб юношеской сборной России Фото: rfs.ru

— В работе со сборными подвергались агентскому прессингу?

— На меня писали письма президенту РФС. Жаловались, что я не вызываю очень перспективных, талантливых, с их точки зрения, исполнителей, а делаю ставку на других футболистов.



— Анонимки?

— Почему, это было официальное письмо президенту РФС, в котором утверждалось, что я использую не тех игроков, которых надо, ориентируясь на какие-то свои умозаключения.



— От кого письмо?

— От одного агента. После двух финалов чемпионата Европы это прекратилось.



— А репутация неудобного, несговорчивого тренера — сложилась.

— Видимо, поэтому я до сих пор и не работал на клубном уровне в России.



— А стереотип «Хомуха — юношеский тренер» не мешает в продвижении по карьерной лестнице?

— Сам за себя говорить не буду — пусть это делают футболисты, специалисты. Можете поинтересоваться, узнать их точку зрения на этот счёт.

Встреча чемпинов Европы в аэропорту Фото: rfs.ru

— Неужели за 11 лет не было ни одного предложения из РПЛ?

— Из Премьер-Лиги — не было. Таким образом устроен наш футбол внутри. Все мои зарубежные коллеги после успехов на юношеских, молодёжных чемпионатах сразу получали работу в ведущих лигах Европы — в АПЛ, Чемпионшипе. В Голландии периодически вижу по телевизору специалистов, с которыми мы соперничали. Люди уже возглавляют именитые, большие клубы.



— А вы будто в замкнутый круг попали: U17 — U19 — U17 — U19.

— Это была единственная возможность заниматься любимым делом, где после определённых результатов никто уже не пытался мне что-то рассказывать.



— Эмоционального выгорания не испытывали?

— До тех пор пока мы участвовали в международных соревнованиях, пресыщения не было. Я занимался любимым делом и защищал честь страны на международной арене. Это моя работа. Я же, кроме футбола, мало на что способен. А когда такой возможности не стало, принял решение возглавить «Калугу». Обговорив все условия на берегу.



— С руководством РФС не обсуждали собственный игнор в клубном футболе?

— Таких разговоров у нас никогда не было.

Каким был Иван Сергеев в Риге и почему не всегда играет в «Зените»

— Четыре месяца в Риге в 2016-м — полезный период?

— Очень полезный. За короткое время мы сделали полупрофессиональную команду лучшей в Латвии по игре в обороне. Фундамент был заложен. Нужно было только немного подождать, но, к сожалению, руководству этого терпения не хватило. Поэтому и приняли с клубом совместное решение разойтись.



— Там тоже имели место «ценные указания»?

— Попытки предпринимались, но я всегда ставил во главу угла интересы клуба. Вокруг было много людей, заинтересованных в личной выгоде, поэтому снова оказался в такой ситуации. Я не помогал кому-то решать свои вопросы.

— Иван Сергеев с вашей подачи в Ригу приезжал?

— По нашему приглашению. Он приехал и произвёл неплохое впечатление. Было видно, что у парня есть хороший потенциал для роста.



— Могли тогда предположить, что Иван далеко пойдёт?

— Задатки у него уже тогда были. После этого он и физически окреп, и психологически, стал более стрессоустойчивым. Всё это в комплексе позволило ему добиться серьёзных результатов.



— В чём особенность Сергеева?

— Это форвард современного формата: Сергеев заточен не только на атаку, но и ощутимо помогает обороне, активно участвует в перестроениях при прессинге.



— Не кажется ли вам, что в «Зените» его начали немного задвигать?

— Если покупается легионер за миллионы евро, ему всегда при прочих равных будет отдаваться предпочтение перед своим парнем. Просто потому, что за него заплачены большие деньги.

В чём секрет успеха Головина и светит ли Баринову Европа

— Ребята из ваших медальных сборных пишут-звонят?

— Регулярной связи нет. Несколько ребят обращались, спрашивали совета, когда нужно было принять решение при переходе из клуба в клуб. Мы тоже набирали парням, если они попадали в сложные ситуации — получали тяжёлые травмы. Поддерживали их морально. Такого плана контакт со многими сохранился.



— За кого из бывших подопечных душа особенно болит?

— Я не буду переходить на личности. Но есть ребята, у которых я предполагал гораздо более радужное будущее при правильном подходе к делу. А мы теперь с ними встречаемся на полях в качестве соперников. Во Второй лиге. Хотя по потенциалу они способны были играть в РПЛ, у меня в этом не было никаких сомнений. Но очень много факторов влияет на молодых футболистов.



— Молодёжь портят неадекватно высокие зарплаты?

— Это тоже сильно влияет. Можно получать деньги и при этом повышать требования к себе. А можно, наоборот, снижать. Многое зависит от того, кто окружает молодого футболиста, как направляет, ведёт с ним работу. Сегодня игроки в большей степени прислушиваются к своим представителям, чем к тренерам.

— Из чемпионов 2013-го закончили Паршиков, Макаров, Гасилин, Николаеш. Почему, молодые же ребята?

— У всех причины разные. Тот же Саша Макаров два раза рвал «кресты» и был вынужден по состоянию здоровья закончить. У других просто не сложилось. Переход из юношеского футбола во взрослый — очень сложная штука. Кто-то снизил требовательность к себе, подумал, что после локальных успехов на юношеском уровне дальше всё пойдёт по накатанной. Но это так не работает. Нужно каждый день доказывать — на тренировках и тем более в матчах, что ты способен бороться, конкурировать. Потому что тебе противостоят опытные футболисты, и никто просто так уступать место не будет. Но, к сожалению, не все ребята это понимают. Хотя в целом, если взять статистику, наша команда дала наибольший прирост игроков Премьер-Лиге. Четверо доросли до национальной команды — Головин, Баринов, Жемалетдинов и Чернов. Это неплохой результат.



— Среди ваших учеников встречались более одарённые, чем Головин?

— Были талантливые ребята на других позициях — не на тех, где играет Саша. Некоторые из них, с нашей точки зрения, могли бы играть в первой сборной. Но в силу ряда обстоятельств им не удалось это сделать. Во всяком случае пока.



— За счёт чего Головин вышел на серьёзный европейский уровень?

— Были верно расставлены приоритеты. Люди, которые с Сашей работали, правильно его направляли. В клубе с ним была проведена большая работа. Всем было понятно, что это перспективный парень, который при должном подходе может добиться успеха. У нас в сборных Головин тоже пытался добиться максимальных результатов и прогрессировал из года в год.

Александр Головин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— По-вашему, не пересидел Александр в «Монако»?

— Мы можем говорить всё что угодно. Но для трансфера должно сойтись много факторов: мало получить предложение от более сильной и амбициозной команды. Нужно ещё, чтобы оно устроило футболиста и его клуб. По всей видимости, пока такого приглашения нет. Поэтому он остаётся в «Монако». К сожалению, повышенный травматизм не позволяет ему в полной степени раскрыться.



— Он ещё может подняться на более высокий уровень?

— Я думаю, что именно сейчас, когда Головин вошёл в расцвет возраста физиологически и ментально, освоился в европейском чемпионате, он находится на лучшей площадке для старта.



— А в отъезд Баринова в Европу верите?

— Несомненно. Если, опять же, получит предложение, которое устроит клуб. Я думаю, именно в этом сложность. Если клуб не устраивает предложение, футболист никуда не переходит — у него контракт.

Что случилось с главным героем Евро-2013 (сейчас третий вратарь «Химок»)

— Что происходит с Митрюшкиным? Герой Евро-2013 даже в «Химках» только третий номер.

— Сложно сказать. Но, повторюсь, юношеский футбол — это одно, а профессиональный — совсем другое. Череда травм, которая преследовала Антона в Европе, наверняка тоже сыграла свою роль.



— Вас совсем не удивляет ноль игровых минут у него в сезоне?

— Так там и конкуренция достаточно высокая. И конкуренцию эту нужно выигрывать. Никто просто так своё место не отдаст. А Лантратов сейчас не даёт повода усомниться в своих возможностях.

Антон Митрюшкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что мешает Никите Чернову стать железно основным в «Спартаке»?

— Все ребята разные У кого-то более спортивный, неуступчивый характер, кто-то более мягкий, но лучше действует на футбольном поле. Всех под одну гребёнку грести не стоит. Но, учитывая, кто сейчас собран в защите «Спартака», Никита вполне в состоянии выиграть эту конкуренцию и закрепиться в основе.

Почему Гулиев не повторил путь Головина

— Гулиева с детства отличал тяжёлый характер?

— Ребят с простым характером в сборных практически нет. Они выигрывают конкуренцию у сверстников, начиная с малого возраста добиваются какого-то прогресса. Просто так в сборную никого не берут. Необходимо проявлять себя, чтобы на тебя обращали внимание. По самоотдаче, по количеству высокоинтенсивных действий Гулиев был одним из лучших игроков у нас в команде. Он способен был играть и на европейском уровне. Всё, что мы о нём знаем, это подтверждало.



— Вы имеете в виду какие-то модельные показатели?

— Абсолютно верно. Мы имели всесторонние данные по двигательной активности как нашей команды, так и соперников. Сопоставляя их, понимали, куда движется футбол — в сторону интенсивности. Гулиев соответствовал этим критериям. По своей физиологии он мог выполнять очень большой объём работы: не просто бегать в одном темпе энное количество километров, а выполнять те высокоинтенсивные действия, которые сегодня предполагают успешное выступление на высоком уровне. У него для этого всё было.



— В теории мог бы повторить путь Головина?

— Я думаю, что да. Но южные ребята от природы более вспыльчивые, менее уравновешенные. Это тоже сыграло свою роль.



— В своё время юный Карпов внезапно ворвался в основу ЦСКА. Почему он потерялся?

— Видимо, ему показалось, что всего добился. Но, как показывает жизнь, он сильно заблуждался. И чем быстрее Карпов это поймёт, тем для него же лучше. Время, чтобы исправить ситуацию, у Вадима ещё есть. Если он это сделает, возможно, и выйдет на хороший уровень.

Справедлива ли критика Семака

— За РПЛ внимательно следите?

— По завершении туров просматриваю видеонарезки матчей. Общее представление о том, что происходит в лиге, у меня есть.



— Больше внимания «своим» по привычке уделяете?

— Несомненно, более пристально слежу за теми ребятами, которые прошли через наши сборные — 1996, 2002, 2007 годы рождения. Смотрю, сопоставляю, анализирую, у кого и на каком этапе что-то засбоило. В сборных мы на примере старших показывали совсем юным ребятам, как бывает в футболе: одни идут и играют в «Монако» и национальной команде, а другие, не менее талантливые и перспективные, бегают во Второй лиге. А кто-то вообще закончил.



— Много одарённой молодёжи в чемпионате России?

— В диапазоне 18-23 лет хватает интересных ребят. Да, пока они ещё не совсем готовы, но при правильном подходе перспективы у них неплохие.



— Клубы всё чаще берут молодых иностранцев, а своих задвигают обратно в запас. Проблема?

— Конечно, проблема. Развивают иностранцев, а не наших. Легионеры дорастают до уровня национальной команды и уезжают. Но раз клуб выбрал такой вектор развития, что мы можем сделать?



— Приглашения малоизвестных тренеров-иностранцев в РПЛ вас коробит?

— Да нет, меня воодушевляют примеры некоторых коллег. Первые три места в чемпионате занимают российские тренеры — Семак, Федотов, Карпин. Они показывают, что мы не только не уступаем иностранцам, а в чём-то даже лучше их подготовлены. На данный момент наши специалисты в РПЛ работают более качественно, чем тренеры из Европы. Все говорят, что на месте Семака любой стал бы четырежды чемпионом, а где тогда Луческу, Манчини и все остальные, у кого были такие же возможности? Чего они добились с «Зенитом»? Ничего. Поэтому надо ценить своих тренеров.

— Почему Семака без конца критикуют?

— Потому что клуб неудачно выступал на европейском уровне. Я считаю эту критику огульной. Она не имеет под собой оснований. Опять-таки вспомните Луческу с Манчини. Оба уехали, даже чемпионат России не выиграв.



— В игровом отношении какая из ваших бывших команд больше импонирует — «Зенит» или ЦСКА?

— Если брать ситуацию в целом, работа Федотова вызывает уважение. Не имея такого состава, как у «Зенита», ЦСКА продолжает бороться за за чемпионство. Сейчас и Карпин с большой долей молодых футболистов в «Ростове» добивается результата. Это ещё одно доказательство того, что наши тренеры способны конкурировать, по крайней мере, в Премьер-Лиге.

Готов ли «Спартак» Абаскаля к борьбе за золото РПЛ

— «Спартак» реально меняется стилистически или это только разговоры?

— Это только разговоры. Последние результаты, когда «Спартак» начал играть с сильными соперниками, расставили всё по местам. Здесь всё очень просто. Если ты работаешь в топ-клубе, от тебя неизменно будут требовать высоких результатов. Это как минимум нахождение в призовой тройке, чтобы бороться за титул. Думаю, у «Лукойла» не меньше финансовых возможностей для поддержки команды, чем у «Газпрома». При правильном подходе «Спартак» вполне способен навязать борьбу «Зениту».



— Но не сейчас?

— Прямо сейчас — нет, конечно. Команда не сбалансирована, играет с очевидными ошибками. Это не просто стечение обстоятельств — системные ошибки. Когда команда пропускает четыре мяча, как в Ростове, говорить о сбалансированности не приходится.



— Удивитесь, если они закончат сезон в тройке?

— Если останется тот же подбор футболистов, который есть сейчас, — удивлюсь. С таким составом очень проблематично быть в тройке.



— Обойма не соответствует высоким задачам?

— Для того чтобы успешно бороться за чемпионский титул — однозначно нет.

Как молодым сохранять мотивацию в условиях изоляции российского футбола

— Футболист Хомуха славился своими штрафными. Кто сейчас по этой части вне конкуренции в лиге?

— Уткин ярко себя проявляет на этом поприще: не только бьёт прямые штрафные, но и ассистирует партнёрам со стандартов — с угловых, полуфлангов. Неплох в этом качестве Сперцян. В современном футболе роль стандартных положений очень велика. Хорошо, что есть ребята, которые качественно их выполняют и приносят очки своим командам.



— Сперцяна с Захаряном называют первыми кандидатами на переезд в Европу из РПЛ. Что бы им посоветовали с высоты своего опыта?

— Несомненно, чтобы прогрессировать, нужно ехать. Но, опять же, очень многое должно срастись, чтобы их отпустили за рубеж.



— Где молодым черпать мотивацию в условиях изоляции российского футбола — ни еврокубков, ни чемпионатов?

— В любом случае нужно продолжать работать, даже с учётом сложившейся ситуации. Становиться здесь лучшими, внутри нашего чемпионата, проявлять себя. Карьера футболиста очень короткая — некогда переживать, что ты сейчас чего-то лишён. Тем более что при большом желании игроки и сейчас уезжают за рубеж. Тот, кто будет хорошо проявлять себя здесь, обязательно получит возможность уехать в Европу. Это неоценимый опыт. Хотим мы этого или нет, но европейский футбол пока намного впереди нашего.

Дмитрий Хомуха Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— А вы ещё надеетесь прорваться в Премьер-Лигу?

— Если бы потерял надежду, нигде не работал бы. Ходил бы по телеканалам и рассказывал. Я предпочитаю работать и делом доказывать, на что способен. А говорить, выслушивать чьи-то мнения — не мой путь.



— Но вы же понимаете, что у тех, кто постоянно в телике, шансов больше?

— Это только так кажется. На самом деле всё совсем по-другому устроено.