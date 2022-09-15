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Дмитрий Булыкин высказался о дебютном голе Александра Кокорина за «Арис»

Дмитрий Булыкин высказался о дебютном голе Александра Кокорина за «Арис»
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал дебютный гол российского футболиста Александра Кокорина за кипрский «Арис» из Лимасола в игре с «Кармиотиссой», в которой его команда проиграла со счётом 2:1.

«Будем надеяться, что не единственный гол, а будет радовать дальше и забивать. В «Арисе» Кокорин может обрести уверенность. Если он будет постоянно играть и забивать, то это будет первый шаг к выходу из затяжного пике. Если у него получится играть, забивать, проявлять себя, то, даже если его команды никуда не выйдут, он сделает хороший шаг для возвращения в большой футбол», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый гол Александра Кокорина за 655 дней

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