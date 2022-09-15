Шамиль Газизов отреагировал на дебютный гол Александра Кокорина за «Арис»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал дебютный гол российского нападающего Александра Кокорина за кипрский «Арис» из Лимасола в проигранном матче с «Кармиоттисой» (1:2).
«Саша — молодец, возвращается в форму. Если он будет сильнее, то это для всех хорошо: и для него, и для российского футбола. Только можно поддержать его.
Может ли стать «Арис» местом, где Кокорин перезагрузит карьеру? Я бы не стал загадывать. Самое главное, что он сыграл и забил. Надо набирать кондиции и возвращаться в игровую форму», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, за свою карьеру Александр Кокорин успел поиграть в махачкалинском «Анжи», «Зените» из Санкт-Петербурга, московских «Динамо» и «Спартаке». Нынешним клубом нападающего является кипрский «Арис».
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