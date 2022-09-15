«Вест Хэм» одержал выездную победу над «Силькеборгом» в рамках ЛК
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Сегодня, 15 сентября, состоялся матч 2-го тура Лиги конференций, в котором «Вест Хэм Юнайтед» гостил у датского клуба «Силькеборг». Встреча проходила на стадионе «Йюск Парк» в Силькеборге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.
Первыми отличились хозяева встречи – гол забил Каспер Куск. Через восемь минут полузащитник «молотков» Мануэль Лансини уверенно реализовал 11-метровый удар. На 25-й минуте нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка вывел гостей вперёд. На 38-й минуте Крэйг Доусон сумел увеличить преимущество своей команды. На 75-й минуте хозяева сократили отставание в счёте благодаря голу Сёрена Тенгстедта. Несмотря на усилия игроков «Силькеборга», победителем встречи стал лондонский клуб — 3:2.
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