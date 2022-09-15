Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» одержал выездную победу над «Силькеборгом» в рамках ЛК

«Вест Хэм» одержал выездную победу над «Силькеборгом» в рамках ЛК
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, состоялся матч 2-го тура Лиги конференций, в котором «Вест Хэм Юнайтед» гостил у датского клуба «Силькеборг». Встреча проходила на стадионе «Йюск Парк» в Силькеборге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Первыми отличились хозяева встречи – гол забил Каспер Куск. Через восемь минут полузащитник «молотков» Мануэль Лансини уверенно реализовал 11-метровый удар. На 25-й минуте нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка вывел гостей вперёд. На 38-й минуте Крэйг Доусон сумел увеличить преимущество своей команды. На 75-й минуте хозяева сократили отставание в счёте благодаря голу Сёрена Тенгстедта. Несмотря на усилия игроков «Силькеборга», победителем встречи стал лондонский клуб — 3:2.

Лига конференций. Группа B. 2-й тур
15 сентября 2022, четверг. 22:00 МСК
Силькеборг
Силькеборг, Дания
Окончен
2 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
1:0 Куск – 5'   1:1 Лансини – 13' (пен)   1:2 Скамакка – 25'   1:3 Доусон – 38'   2:3 Тенгстедт – 75'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022