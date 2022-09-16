Генсек Казахстанской федерации футбола рассказал о переговорах с РФС о товарищеском матче

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Олжас Абраев сообщил, что организация ведёт переговоры с Российским футбольным союзом о проведении товарищеского матча. Встреча сборных Казахстана и России может состояться в ноябре.



«Никакого отказа с нашей стороны не было, тем более по политическим мотивам. Мы ведём переговоры с РФС об организации товарищеского матча, но пока российскую сторону не устраивает дата», — цитирует Абраева «СпортРадар».



Следующий товарищеский матч сборная России проведёт с командой Киргизии 24 сентября. Встреча будет проходить в Бишкеке на стадионе им. Омурзакова. Начало матча — в 17:00 мск.



Также ожидается, что в ноябре 2022 года российская сборная проведёт товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины. Но пока эта встреча находится под вопросом из-за нежелания лидеров боснийцев ехать в Россию.