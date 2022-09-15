Алип — о сборной Казахстана: Адиев — хороший психолог, мотиватор. Он же с Кавказа

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высоко оценил работу российского тренера Магомеда Адиева на посту наставника сборной Казахстана. По его словам, в команде значительно улучшилась атмосфера.
«Не хочу говорить ничего плохого о предыдущих тренерах. Но у Адиева другая энергетика. Пацаны воодушевились, стали другими людьми. У нас ведь не было в последних матчах Быстрова из «Ахмата», Зайнутдинова из ЦСКА. Сейчас, надеюсь, они нам помогут. Адиев — хороший психолог, мотиватор. Он же с Кавказа, мусульманин. Думаю, это сыграло свою роль. Он нас понимает. Плюс перед матчами соперники очень много говорили, считали, что обыграют нас. Адиев спокойно отвечал, что всё решится на поле», — приводит слова Алипа «РБ Спорт».
Напомним, Адиев возглавил сборную Казахстана в мае 2022 года. Под его руководством команда ни разу не проиграла: четыре матча, три победы, одна ничья.
- 15 сентября 2022
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