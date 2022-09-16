ФИФА отклонила обращение об исключении Эквадора из числа участников чемпионата мира

Апелляционный комитет ФИФА отклонил обращение Федерации футбола Чили и Перуанской футбольной федерации по поводу исключения сборной Эквадора из числа участников чемпионата мира — 2022, сообщает официальный сайт организации.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА прекратил разбирательство, связанное с обвинением в адрес Эквадорской федерации футбола. Обвинение связано с тем, что юрист сборной Чили обнаружил свидетельство о рождении защитника сборной Эквадора Байрона Кастильо, в котором сказано, что игрок — колумбиец.

В пресс-релизе ФИФА говорится, что на основании представленных документов Кастильо можно рассматривать как имеющего на данный момент постоянное эквадорское гражданство.

На чемпионате мира Эквадор сыграет в одной группе с Катаром, Сенегалом и Нидерландами.