ФИФА отклонила обращение об исключении Эквадора из числа участников чемпионата мира

Апелляционный комитет ФИФА отклонил обращение Федерации футбола Чили и Перуанской футбольной федерации по поводу исключения сборной Эквадора из числа участников чемпионата мира — 2022, сообщает официальный сайт организации.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА прекратил разбирательство, связанное с обвинением в адрес Эквадорской федерации футбола. Обвинение связано с тем, что юрист сборной Чили обнаружил свидетельство о рождении защитника сборной Эквадора Байрона Кастильо, в котором сказано, что игрок — колумбиец.
В пресс-релизе ФИФА говорится, что на основании представленных документов Кастильо можно рассматривать как имеющего на данный момент постоянное эквадорское гражданство.
На чемпионате мира Эквадор сыграет в одной группе с Катаром, Сенегалом и Нидерландами.
- 16 сентября 2022
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