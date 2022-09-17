Инвестор «Черноморца» Шишкарёв: ставим максимальные задачи, в том числе еврокубки

Главный инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарёв рассказал о задачах новороссийского клуба.



«Не скрою, для меня это очень трепетный день. Для меня был сложный выбор: 17 лет прошло с момента, когда я был вместе с командой, с «Черноморцем». 17 лет вместили очень много событий. Принимая решение о возвращении в футбол Новороссийска, я отдавал себе отчёт в том, что такое возвращение ко многому обязывает.



Не хочу озвучивать все поставленные цели, но вы догадываетесь, что наши амбиции связаны с тем, чтобы добиваться максимальных результатов. Мне сложно предположить, что в ближайшие годы «Черноморец» будет чемпионом страны в высшем дивизионе, но мы ставим максимальные задачи, в том числе возвращение в еврокубки», – цитирует Шишкарёва Gorod-novoross.ru.