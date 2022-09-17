Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия — о старте «Спартака» в РПЛ: очки будем считать в конце сезона

Джикия — о старте «Спартака» в РПЛ: очки будем считать в конце сезона
Комментарии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал старт московского клуба в розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Это классическая ситуация, поэтому говорю во всех последних интервью, что не надо делать преждевременных выводов и наступать на одни и те же грабли. Ребят в команде прошу о том же самом: не клевать на провокационные вопросы после победных матчей, а продолжать спокойно работать. Очки будем считать в конце сезона», — цитирует Джикию пресс-служба «Спартака».

Напомним, матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 18 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (9) – на 11-й позиции.

Новый босс «Спартака» отказывался сдавать матч в России! И еле избежал тюрьмы в Казахстане Новый босс «Спартака» отказывался сдавать матч в России! И еле избежал тюрьмы в Казахстане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022