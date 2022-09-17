Джикия — о старте «Спартака» в РПЛ: очки будем считать в конце сезона

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал старт московского клуба в розыгрыше Российской Премьер-Лиги.



«Это классическая ситуация, поэтому говорю во всех последних интервью, что не надо делать преждевременных выводов и наступать на одни и те же грабли. Ребят в команде прошу о том же самом: не клевать на провокационные вопросы после победных матчей, а продолжать спокойно работать. Очки будем считать в конце сезона», — цитирует Джикию пресс-служба «Спартака».



Напомним, матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 18 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (9) – на 11-й позиции.