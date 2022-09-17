Владимир Федотов взял на себя ответственность за поражение ЦСКА в матче с «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов взял на себя ответственность за поражение клуба в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).



«Ответственность сто процентов на мне. Будем искать другие ходы и психологические методы. Опасная вещь, когда, не доделав одно дело, люди пытаются начать другое. Хотели свернуть с этой дорожки, но не получилось.



Установка была использовать зоны между линий, отдавать передачи за линию обороны. Мы мало доставляли туда мяч и плохо им распоряжались, не использовали второй темп. Постоянно присутствовало лишнее движение, плохо работали с мячом», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



«Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на втором месте.

Новость по теме ЦСКА проиграл «Торпедо» в матче РПЛ