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Владимир Федотов взял на себя ответственность за поражение ЦСКА в матче с «Торпедо»

Владимир Федотов взял на себя ответственность за поражение ЦСКА в матче с «Торпедо»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов взял на себя ответственность за поражение клуба в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (0:1).

«Ответственность сто процентов на мне. Будем искать другие ходы и психологические методы. Опасная вещь, когда, не доделав одно дело, люди пытаются начать другое. Хотели свернуть с этой дорожки, но не получилось.

Установка была использовать зоны между линий, отдавать передачи за линию обороны. Мы мало доставляли туда мяч и плохо им распоряжались, не использовали второй темп. Постоянно присутствовало лишнее движение, плохо работали с мячом», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Торпедо» набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский ЦСКА (20) — на втором месте.

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