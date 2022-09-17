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«Боруссия» М разгромила «Лейпциг» в 7-м туре Бундеслиги

«Боруссия» М разгромила «Лейпциг» в 7-м туре Бундеслиги
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Сегодня, 17 сентября, в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Боруссия» Мёнхенгладбах принимала «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась крупной победой хозяев — 3:0.

Дубль оформил полузащитник «Гладбаха» Йонас Хофман — его голы пришлись на 10-ю и 35-ю минуту. Третий мяч в ворота «красных быков» отправил алжирский защитник Рами Бенсебаини, перекинувший вратаря «Лейпцига» Петера Гулачи.

Таким образом, после семи сыгранных матчей в чемпионате Германии «Гладбах» набрал 12 очков (на данный момент седьмое место), а «красные быки» — восемь очков (12-е место). После паузы на матчи сборных в Бундеслиге «Боруссия» сыграет с «Вердером», а «Лейпциг» — с «Бохумом».

Германия - Бундеслига. 7-й тур
17 сентября 2022, суббота. 19:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
3 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Хофман – 10'   2:0 Хофман – 35'   3:0 Бенсебаини – 53'
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