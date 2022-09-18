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Защитник «Динамо» Даса: мы не совсем поняли действия судьи в концовке встречи с «Зенитом»

Защитник «Динамо» Даса: мы не совсем поняли действия судьи в концовке встречи с «Зенитом»
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Крайний защитник московского «Динамо» Элазар Даса прокомментировал работу арбитра во вчерашнем матче с «Зенитом»

«Мы не совсем поняли действия судьи в концовке встречи с «Зенитом», но это не причина, по которой «Динамо» проиграло этот матч. Просто мы не были достаточно хороши.

Второй карточки Фернандеса не было. Но что есть, то есть — игра уже окончена. К сожалению, Карасёв дал Фернандесу красную, и он будет вынужден пропустить матч с «Ахматом», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, «Динамо» вчера, 17 сентября, принимало «Зенит». Игра проходила в рамках 10-го тура РПЛ. Победу со счётом 2:0 одержал действующий чемпион страны. Голы на свой счёт записали Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

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