AS: УЕФА рассматривает вариант проведения финала Лиги чемпионов в США

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведения финала Лиги чемпионов в Соединенных Штатах Америки, информирует AS.

Согласно сведениям источника, для УЕФА проведение финала главного еврокубка в США выгодно с финансовой точки зрения. Идею расширения европейского футбольного рынка также поддерживает Ассоциация европейских клубов (ECA), ведь такой шаг позволит увеличить продажи спонсорских и телевизионных прав.

Американские промоутеры также заинтересованы в проведении главного футбольного матча на клубном уровне на территории США. Они уже даже сделали УЕФА соответствующее предложение.

Стоит отметить, что ранее за всю историю футбола финалы Лиги чемпионов никогда не проводились за пределами европейского континента.