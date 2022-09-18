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«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Червиченко: локомотивскую компашку отправят на вольные хлеба, если «Спартак» легко победит

Червиченко: локомотивскую компашку отправят на вольные хлеба, если «Спартак» легко победит
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями перед матчем красно-белых с «Локомотивом» в 10-м туре РПЛ.

У «Спартака» не получится уверенно победить, потому что для «Локомотива» эта игра будет последней попыткой не упасть в пропасть, а руководству — не отправиться на выход. Мне почему-то кажется, локомотивскую компашку отправят на вольные хлеба, если «Спартак» легко победит. «Локомотиву» отступать некуда — даже ничья просто закрепит за ними статус уверенного середнячка. «Спартаку» тоже надо выигрывать, потому что отставание от первого места уже будет приличным. Мне кажется, что игра будет напряжённой. Может, будет какой-нибудь судейский скандал. И не надо забывать, что сегодня заканчивается треть чемпионата и уже можно будет делать какие-то выводы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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