Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев: для меня нет авторитетов на поле: хоть Роналду, хоть Месси

Соболев: для меня нет авторитетов на поле: хоть Роналду, хоть Месси
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал своё поведение на футбольном поле.

«У меня прекрасные отношения с Кукуяном, Карасёвым. Просто временами закипаю. Поэтому начинают говорить, что я противный. Но я такой. Вернблум был такой. Все знали, что он ругается. Что он, плохо играл от этого?

Если я буду на поле другим, буду и играть по-другому. На поле я наглый, для меня нет авторитетов: хоть Роналду, хоть Месси», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022