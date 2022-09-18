Соболев: для меня нет авторитетов на поле: хоть Роналду, хоть Месси
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал своё поведение на футбольном поле.
«У меня прекрасные отношения с Кукуяном, Карасёвым. Просто временами закипаю. Поэтому начинают говорить, что я противный. Но я такой. Вернблум был такой. Все знали, что он ругается. Что он, плохо играл от этого?
Если я буду на поле другим, буду и играть по-другому. На поле я наглый, для меня нет авторитетов: хоть Роналду, хоть Месси», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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