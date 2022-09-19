Отец Сабы Сазонова объяснил, почему защитник выбрал сборную Грузии вместо России

Андрей Сазонов, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова, рассказал о причинах, по которым его сын предпочёл выступать за сборную Грузии.
«Саба родился в семье, где мать грузинка, а отец — русский. У него две родины, в детстве он жил в обоих странах, разговаривает на двух языках. В Грузии пошёл в первый класс, потом в России. Никакой смены гражданства ради футбольной карьеры не произошло, гражданство Грузии у него появилось задолго до его занятий футболом.
Единственный раз его вызвал Хомуха в U-17. Потом он не поехал на сборы из-за ковида. Но это же всё не считается. Мы мечтали об основной сборной России, молодёжной сборной России. Мы росли в системе российского футбола, он воспитанник этой школы. Саба всегда говорил, что хотел играть за российскую сборную. Но в 2021 году первое именно конкретное предложение поступило из сборной Грузии. От сборной России до этого поступали только формальные запросы паспорта, размера одежды и так далее. Федерация Грузии встречалась с Сабой на уровне высокопоставленных чиновников, говорили с ним, убеждали его, обрисовывали перспективы. Со стороны сборной России такого не было. Последней каплей в принятии решения стал тот факт, что Саба не попал в расширенный список основной сборной России», — сказал Сазонов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 19 сентября 2022
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