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Бенжамен Павар: готов умереть на поле за Дешама

Бенжамен Павар: готов умереть на поле за Дешама
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Французский защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар высказался о человеческих качествах главного тренера национальной сборной Дидье Дешама.

«Дидье Дешам — это тренер, который очень близок к игрокам, он много шутит и смеётся. Он приходил на мои матчи в составе «Штутгарта» тогда, когда всем было всё равно на меня. У меня очень хорошие отношения с тренером, я многим ему обязан. Готов умереть на поле за Дешама», — cказал Павар в эфире подкаста TF 1.

26-летний Павар перешёл в мюнхенскую команду летом 2019 года из «Штутгарта». В 127 матчах за «Баварию» Бенжамен забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

Дидье Дешам, в свою очередь, тренирует сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2018 году.

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