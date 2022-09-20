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Бенжамен Павар рассказал, из-за чего остался в «Баварии»

Бенжамен Павар рассказал, из-за чего остался в «Баварии»
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Французский защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар объяснил своё решение остаться в немецком клубе.

«Были некоторые сомнения. Агент сообщал мне об интересе нескольких серьёзных команд. В конце концов я встретился с главным тренером «Баварии», который сказал, что рассчитывает на меня. После этого все сомнения, переходить или нет, отпали», — приводит слова Павара Telefoot.

«Манчестер Юнайтед», «Челси», мадридский «Атлетико» и «Ювентус» также хотели подписать защитника в летнее трансферное окно.

26-летний Павар перешёл в мюнхенскую команду летом 2019 года из «Штутгарта». В 127 матчах за «Баварию» Бенжамен забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. В «Баварии» Павар выиграл девять трофеев, включая Лигу чемпионов.

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