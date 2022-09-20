Роберт Левандовски сравнил чемпионаты Испании и Германии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, ранее выступавший за мюнхенскую «Баварию», сравнил чемпионаты Испании и Германии. По его словам, в Бундеслиге упор больше делался на физическую борьбу, а в Ла Лиге команды хотят играть в футбол.
«Бундеслига, безусловно, была больше заточена на физическую борьбу. В Испании гораздо больше команд стараются и хотят играть в футбол. Это моё видение ситуации на сегодняшний день. Но я не исключаю, что в будущем восприятие изменится, ведь нам предстоят игры с оборонительными командами.
Важно то, что у «Барселоны» есть огромный потенциал. Этот глоток свежего воздуха заставляет меня постоянно развиваться, двигаться вперёд. Я чувствую, что получил новый заряд энергии», — приводит слова Левандовского Przeglad Sportowy.
Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»
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